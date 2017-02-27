Большегруз "Вольво" снес "Субару" на перекрестке в Ельце

Видео этой жуткой аварии опубликовали в интернете

Эта жуткая авария произошла 24 февраля днем около 15 часов на пересечении М 4 "Дон" и улицы Генерала Костенко в городе Елец Липецкой области.

На указанном перекрестке большегруз "Вольво" с цистерной со Смоленскими номерами на большой скорости буквально снес "Субару". В социальной сети ВКонтакте появилось видео момента столкновения. На кадрах отчетливо видно, как на большой скорости грузовик буквально сносит легковой автомобиль и тащит впереди себя несколько метров. В какой-то момент "Субару", словно игрушка, подлетает вверх на несколько метров и падает на землю.

От мощного удара "Субару" превратилась в груду железа. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что женщина - пассажир "Субару" погибла на месте аварии. А мужчина - водитель госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу, он находится в отделении реанимации в состоянии комы. Одна из девушек сообщает, что у мужчины, кроме всего прочего, травмирован позвоночник.

На место аварии выезжали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

Видео: ВК,Криминальная жизнь Липецка

Фото: gorod48