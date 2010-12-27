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Жители двух колпинских многоэтажек остались без горячей воды
Сегодня, 14:50
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TretyakovaS
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Жители двух колпинских многоэтажек остались без горячей воды

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В Колпино жители двух многоэтажек 20 июля остались без горячей воды. Теплоэнергетики уверяют, что подача воды начнется уже вечером.

Как сообщает "Фонтанка", жители двух многоэтажек в Колпино остались без горячей воды.

В ГУП "ТЭК", в ведении которого находятся теплосети, рассказали, что горячей воды нет в двух двенадцатиэтажных домах по улице Ижорского Батальона. Причиной отключения горячей воды стала утренняя авария на внутриквартальном трубопроводе. Испорченной оказалась 108-мм труба у дома №7. В зону отключения также попал дом №9.

На месте проводятся ремонтные работы, по нормативам на него отводится около 8 часов. В пять часов вечера уже начнется подача горячей воды, уверяют теплоэнергетики.

Теги: в колпино отключили воду , новости спб
Категории: Новости СПб

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