Жители двух колпинских многоэтажек остались без горячей воды

В Колпино жители двух многоэтажек 20 июля остались без горячей воды. Теплоэнергетики уверяют, что подача воды начнется уже вечером.

Как сообщает "Фонтанка", жители двух многоэтажек в Колпино остались без горячей воды.



В ГУП "ТЭК", в ведении которого находятся теплосети, рассказали, что горячей воды нет в двух двенадцатиэтажных домах по улице Ижорского Батальона. Причиной отключения горячей воды стала утренняя авария на внутриквартальном трубопроводе. Испорченной оказалась 108-мм труба у дома №7. В зону отключения также попал дом №9.



На месте проводятся ремонтные работы, по нормативам на него отводится около 8 часов. В пять часов вечера уже начнется подача горячей воды, уверяют теплоэнергетики.