Больной пенсионер разбился, пролетев 3 этажа в Калининском районе

Как сообщают официальные источники, вчера, 11 февраля, в Калининском районе пожилой мужчина разбился, упав с высоты третьего этажа

К сожалению, врачи третьей городской больницы, при всех усилиях, не смогли спасти жизнь 60-летнему пенсионеру. Сотрудники правоохранительных органов не видят в этом никакого преступления.

Известно, что накануне около половины пятого вечера в городскую больницу № 3 поступил пожилой мужчина на машине "Скорой помощи". Сообщается, что его привезли от дома № 15 по Учительской улице. У мужчины диагностировали множественные переломы, а также тяжёлую травму головы. Примерно через час пациент умер в реанимации.

Издание "Фонтанка" сообщает также, что по данным полиции Калининского района, пенсионер упал в лестничный пролет с третьего этажа в доме, где жил. Мужчина состоял на учете в психдиспансере.



Видео: Piter.TV