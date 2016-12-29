Валентина Юдашкина вылечит водка

Юдашкину приписали 50 грамм водки ежедневно для расширения сосудов.

У Валентина Юдашкина врачи обнаружили злокачественное образование в органах мочеполовой системы. Чтобы предотвратить развитие заболевания, знаменитому кутюрье приписали каждый день пить водку.

Юдашкину поможет спиртной напиток, его рекомендуют врачи для расширения сосудов. Принимать водку необхоимо ежедневно по 50 грамм в день.

Российский модельер рассказал, что врачам удалось вовремя обнаружить серьезное заболевание. В настоящий момент они делают все, чтобы болезнь не распространялась.

Напомним, Юдашкин недавно перенес две сложные операции, но боли так и остались с ним.

Фото: Instagram vyudashkin