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"Со своей больной головы...": подростки решили "похулиганить" и подожгли женщине волосы в метро

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3 февраля 2017 года в петербургском метрополитене пассажирке подожгли волосы на станции "Чернышевская". В результате женщина получила серьёзные травмы и ожоги

Как сообщают официальные СМИ, инцидент произошёл ещё 3 февраля в районе половины девятого вечера на станции метро "Чернышевская". Предположительно трое неизвестных молодых людей, не достигшие совершеннолетнего возраста, шутки ради решили поджечь волосы 34-летней женщине в то время, как она ждала поезда на платформе. Совершив "пакость", молодые люди поспешили покинуть место преступления.
 
"Скорая помощь" поспешила госпитализировать пострадавшую. Ей диагностировали признаки отравления смесью дыма в одно из городских медицинских учреждений, также у пациентки обнаружили термические ожоги. К настоящему времени её состояние оценивают как удовлетворительное.
 
Отмечается, что инцидент стал причиной того, что составы, которые находились на "Чернышевской", остановили для проведения проверки.

Видео: Piter.TV
 
Теги: поджог в метро , подожгли волосы , станция метро чернышевская , хулиганы , хулиганы подожгли волосы
Категории: Новости СПб Лента новостей Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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