"Со своей больной головы...": подростки решили "похулиганить" и подожгли женщине волосы в метро

3 февраля 2017 года в петербургском метрополитене пассажирке подожгли волосы на станции "Чернышевская". В результате женщина получила серьёзные травмы и ожоги

Как сообщают официальные СМИ, инцидент произошёл ещё 3 февраля в районе половины девятого вечера на станции метро "Чернышевская". Предположительно трое неизвестных молодых людей, не достигшие совершеннолетнего возраста, шутки ради решили поджечь волосы 34-летней женщине в то время, как она ждала поезда на платформе. Совершив "пакость", молодые люди поспешили покинуть место преступления.

"Скорая помощь" поспешила госпитализировать пострадавшую. Ей диагностировали признаки отравления смесью дыма в одно из городских медицинских учреждений, также у пациентки обнаружили термические ожоги. К настоящему времени её состояние оценивают как удовлетворительное.

Отмечается, что инцидент стал причиной того, что составы, которые находились на "Чернышевской", остановили для проведения проверки.



Видео: Piter.TV

