Бокситогорский район накрыло наводнением

В частности, в районе подтопило три участка региональной дороги Пикалево-Колбеки.

Бокситогорский район Ленинградской области накрыло наводнением. Обильные осадки привели к подтоплению юга района.

Из-за подъема уровня воды на 50-60 см в реке Воложба подтопило три участка региональной дороги Пикалево-Колбеки, сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области. Это произошло из-за большого количества дождей: за пару дней в Бокситогорском районе выпала июльская норма осадков.

В опасной зоне расположено пять населенных пунктов, в которых проживает более 500 человек. На устранение последствий происшествия направлено 32 человека и 14 единиц техники районного звена РСЧС.

Сообщается, что подтопленных домов и придомовых участков в населенных пунктах Золотов и Колбеки нет. Спасатели в ближайшее время проверят и другие местности. В сообществе "Бокситогорск - Наш любимый город" в социальной сети "ВКонтакте" очевицы сообщили о том, что затоплена часть деревни Мозолево.

В настоящее время для легковых автомобилей объезд аварийных мест организован по маршруту Половное-Струги-Пикалево.

Фото: vk.com/bkrsk