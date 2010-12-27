Боксеры поставят национальный рекорд в Петропавловской крепости

В Петербурге проведут самую масштабную для России публичную боксерскую тренировку. Планируется участие как минимум шести тысяч человек.

Национальный рекорд собираются установить боксеры в пятницу, 21 июля. В Петропавловской крепости петербуржцы и жители других регионов проведут самую масштабную публичную тренировку. По данным Спортивной Федерации Бокса Петербурга, участие в установке рекорда примут как минимум шесть тысяч человек.

Проводить рекордную тренировку будет победитель Кубка Мира и чемпион Олимпийских Игр в Сеуле заслуженный мастер спорта Вячеслав Яновский. А помогать ему будут члены сборной команды по боксу Северной столицы.

Масштабная тренировка приурочена ко Дню Российского Бокса, который в этом году отметят по всей стране. Пройдет занятие около Нарышкина бастиона в Петропавловской крепости. Присоединиться к нему может любой желающий. Сбор участников в половине одиннадцатого у входа в крепость со стороны метро "Горьковская".