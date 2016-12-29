Боевое видео из Уфы: пешеход наказал автомобиль, не пропустивший его на переходе

Водитель не пропустил пешехода на "зебре", чем вызвал у последнего праведный гнев

В популярной социальной сети ВКонтакте появился сегодня данный видеосюжет под названием "Боевой пешеход".

Действие, развернувшееся перед объективом камеры видеорегистратора, произошло вчера, 26 января, в 10ом часу вечера на "Башдраме" в городе Уфа. Автомобили двигались по улице на небольшой скорости 40-50 километров в час. Что скорее всего и спасло от трагедии. На одном из участков улицы мужчина в темной куртке и синих джинсах начинает переходить проехжую часть по нерегулироемому пешеходному переходу.

Автомобиль, который двигался по левой полосе, пропустил пешехода, а вот тот, который двигался по правой полосе, не сделал этого и задел пешехода. От пешего мужчины последовала незамедлительная реакция, он начал бить сумкой по водительскому стеклу и попытался открыть дверь автомобиля. Водитель легковушки по всей видимости испугался и поспешил уехать.

Пользователи соцсети в комментариях почти в один голос одобрили поступок пешехода, добавив что автомобилисту мало досталось.

Видео: ВК/БашДТП, Stanislav Shayk