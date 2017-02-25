Боец Росгвардии запрыгнул на капот машины и задержал наркоторговцев‍

Полиция задерживала подозреваемых в наркоторговле со стрельбой и погоней

Накануне днем, 23 февраля 2017 года, на Предпортовой улице в Петербурге сотрудники Росгвардии с погоней и стрельбой задерживали группу предполагаемых наркоторговцев на автомобиле.

Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов случайно заметили процесс так называемой "закладки" – неизвестный мужчина прятал что-то в потайном месте на фонарном столбе, пока его дожидался водитель с автомобилем. Известно, что таким способом передачи клиентам наркотических веществ пользуются нелегальные торговцы психоактивными веществами.

Когда предполагаемые преступники заметили полицейских, они попытались не просто скрыться, а еще и причинить перед этим физический вред сотрудникам Росгвардии. Водитель автомобиля резко тронулся с места и поехал на одного из правоохранителей. Тот не растерялся, запрыгнул на капот и произвел несколько выстрелов. Автомобиль предполагаемых преступников при этом проехал еще около полутора километров.

«Проявив отвагу и самоотверженность, с риском для жизни и здоровья, смог одной рукой достать табельное оружие – пистолет Макарова, и рукояткой разбить лобовое стекло, – прокомментировали в пресс-службе ведомства. – Благодаря четким и слаженным действиям наряда вневедомственной охраны оба злоумышленника, мужчины в возрасте 29 и 30 лет, были задержаны неподалеку от машины. Задержанные были доставлены в 51 отдел полиции. В результате применения табельного оружия пострадавших нет».

Видео: архив