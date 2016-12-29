Боец Росгвардии погиб от пули, выпущенной из своего оружия

Неосторожное обращение с оружием привело к трагедии

В Красном Селе, в помещении базы расположения гвардейского ОМОНа, произошел несчастный случай: там 31-летний старший сержант из-за неосторожного обращения с оружием выстрелил себе в лицо и погиб.

По предварительным данным, старшего сержанта в критическом состоянии успели госпитализировать в реанимационное отделение одной из городских больниц. Несмотря на усилия врачей, спустя час реанимационных мероприятий молодой мужчина скончался.

Известно, что командование Северо-западного округа войск нацгвардии РФ квалифицирует это происшествие как несчастный случай. Проводится расследование.

Видео: архив