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Очень красивая тренировка блондинки

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В своем Instagram француженка Лаис де Леон делает лучшую пропаганду здорового образа жизни.

Американка французского происхождения Лаис де Леон уверена, что блондинок можно любить не только за красоту. Девушка серьезно занимается здоровым образом жизни и регулярно посещает тренажерный зал. Ее физической форме мог бы позавидовать любой мужчина! Впрочем, от представителей сильного пола у кудрявой блондинки, как раз, отбоя нет. Их приманивают в ее Instagram откровенные спортивные фото и видео, которые делает красотка. Недавно, например, она сняла на видео очередную свою тренировку.

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Категории: Piter Light

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