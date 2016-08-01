Очень красивая тренировка блондинки

Американка французского происхождения Лаис де Леон уверена, что блондинок можно любить не только за красоту. Девушка серьезно занимается здоровым образом жизни и регулярно посещает тренажерный зал. Ее физической форме мог бы позавидовать любой мужчина! Впрочем, от представителей сильного пола у кудрявой блондинки, как раз, отбоя нет. Их приманивают в ее Instagram откровенные спортивные фото и видео, которые делает красотка. Недавно, например, она сняла на видео очередную свою тренировку.
Везде много
Вкусная девушка!