Блогеру Варламову запретили въезд на Украину

Известному российскому блогеру Илье Варламову запретили въезд на Украину. Об этом 14 июня сообщил украинский портал "Апостроф" со ссылкой на официальное письмо из Службы безопасности Украины (СБУ).

Илье Варламову запретили въезд на Украину, сообщает 14 июня украинский портал "Апостроф" со ссылкой на официальное письмо из Службы безопасности Украины (СБУ).



Издание ранее обратилось по этому поводу в ведомство, так как Варламов посещал Крым и Донецк, а также публиковал репортажи о своих визитах в сети.



В письме СБУ сообщается, что согласно ч.3 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", принято решение о запрете въезда на Украину "указанному гражданину РФ".

Фото: https://vk.com/varlamov