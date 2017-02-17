Блогер-изобретатель запустил огненное торнадо из фейерверков

Британский изобретатель Колин Ферз решил необычным образом отметить важное для блогера событие – четыре миллиона подписчиков. Он создал шестиметровый огненный торнадо. Внутри клетки в форме цилиндра с открытым верхом, которую он соорудил самостоятельно, блогер поджег дрова и раскрутил с помощью колес, собранного им же карта. В результате, внутри клетки тут же образовался мощный торнадо из огня, благодаря тому, что стенки цилиндра не дают горячему воздуху рассеиваться и он начинает подниматься высоко вверх. Чем выше пространство клетки, тем выше поднимается огненный торнадо. Но экспериментатор на этом не остановился и с помощью пламени запустил в небо феерверки, установив их на самом верху цилиндрической клетки.

Видео своего необычного опыта Килин Ферз выложил на своем YouTube-канале colinfurze.