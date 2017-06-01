Бледный наркоман с "розочкой" обчистил салон связи на Дыбенко

Полиция изучает записи с камер, на которых преступник угрожал директору торговой точки расправой

В Невском районе совершено нападение на салон связи «Евросеть». Как рассказал директор салона, которому преступник угрожал физической расправой, мужчины выглядел бледным, нездоровым и был похож на человека, давно и всерьез употребляющего наркотические вещества.

Как сообщается, неизвестный преступник вошел в магазин сотовой связи указанной сети, расположенный в доме 24 по улице Дыбенко. Угрожая разбитой бутылкой 25-летнему директору салона, разбойник похитил выручку и мобильные телефоны, после чего скрылся.

Размер материального ущерба устанавливается. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения и в настоящее время занимается их изучением.

Видео: архив