Благовещенск: появилось видео пожара и его последствий гаражного бокса, в котором сгорело 56 авто

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности

В ночь на 4ое января в Благовещенске Амурской области произошел крупный пожар.

Примерно в половине 11 ночи на диспетчерский пульт управления поступил сигнал о возгорании в гаражном боксе по улице Горького 9/1. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Когда на место возгорания прибыли пожарные расчеты, огонь уже сильно распространился. "На ликвидации возгорания участвовали 6 боевых расчетов пожарных, пожарно - компрессорная станция, водовозка, дежурная смена поисково - спасательного отряда амурского филиала ДВЗПСО, ГОЧС г. Благовещенска, а также военизированная пожарная команда ДВОКУ, всего 35 человек личного состава", - сообщает ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Площадь возгорания составила около 1200 квадратных метров. Полностью выгорела кровля из быстровоспламеняющегося материала. На локализацию пожара ушло около 3 часов. По сообщениям разных источников, полностью сгорели от 30 до 56 автомобилей.

В данном гаражном комплексе находилась теплая автостоянка, автосервис, офис такси "Максим", автомойка. Очевидцы сняли на видео и сам пожар, и его последствия.

Видео: Instagram/amurlenta