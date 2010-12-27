Полежаевский парк получит новые деревья и дорожки за 51 млн рублей

На благоустройство Полежаевского парка выделили 51 миллион рублей. В ходе преображения зону озеленят, отремонтируют дорожки, установят спортивную и детскую площадки.

Комитет по благоустройсву получил 51 миллион рублей на восстановление Полежаевского парка. В этом году там начнутся проектно-изыскательные работы. Планируется, что они будут проходить до 2019 года. Сейчас комитет начал разрабатывать техзадание для подрядчика, чтобы объявить конкурс на его поиски.

Парк находится между Петергофским шоссе, проспектом Маршала Жукова и Авангардной улицей. Он занимает более 155 гектаров. Сейчас в северной его части нет тропинок, а в центральной дороги разрушены. Часть парка с прудами и фрагментами исторической планировки являются объектами наследия регионального значения.

После благоустройства Полежаевский парк получит отремонтированные дорожки и газоны, многоуровневое озеленение, спортивную и детскую площадки. Ценные деревья подлечат и укрепят саженцами, разобьют цветники, установят скамейки и урны.