Бизнесмен Пономарев, судившийся с IKEA, отправлен под арест

Бизнесмен Константин Пономарев, главный свидетель по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера, а также главный оппонент магазина IKEA в суде, был отправлен под стражу.

По данным "Фонтанки", 9 июня Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения предпринимателю в виде ареста. Предприниматель обвиняется в даче ложных показаний, мошенничестве, а также в ложном доносе.



Адвокат Пономарева Андрей Смецкой завил, что уголовное дело связано с длительными тяжбами предпринимателя с электросетевой компанией «Кубаньэнерго», которой он якобы поставлял генераторы во время энергетической блокады в Крыму, а также с IKEA из-за аренды генераторов для петербургских гипермаркетов «Мега». Как заявляет "IKEA", в отношении него неоднократно возбуждались уголовные дела, которые впоследствии прекращались ввиду отсутствия состава преступления.



В начале 2017 года Московский суд отправил главу Hermitage Capital Уильяма Браудера под арест. Так как тот проживает за рубежом, мера пресечения была объявлена ему заочно.