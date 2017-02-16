Бывшего солиста "Сектора Газа" Игоря Кущева сбила машина в Воронеже

Игорь Кущев в тяжелом состоянии находится в реанимации

Это трагичное ДТП произошло накануне,15 февраля, в 16.30 на улице Владимира Невского в Воронеже.

57-летний Игорь Кущев переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, когда по невыясненным на данный момент причинам, на него наехал автомобиль "Киа", под управлением 28-летнего мужчины. От удара музыканта отбросило на припаркованный "Опель". С тяжелыми травмами головы Игорь Кущев был доставлен в реанимационное отделение больницы. По сообщениям СМИ, о том что сбитый мужчина - экс - гитарист "Сектора Газа" сообщила дочь музыканта.

Игорь Кущев играл в первом составе "Сектора Газа" с 1989 года. В 2009 году его песня "Допился" попала в саундтрек фильма Гая Ричи "Рокенрольщик".

Видео: Piter.TV

Фото:orangesong.ru