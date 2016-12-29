Бывшего мошенника в Новодевяткино ограбила ночная бабочка

После ночи с малознакомой девушкой молодой мужчина лишился денег и травмата

35-летний мужчина принял опрометчивое решение и привел в гости в квартиру друзей, расположенную в Новодевяткино, малознакомую девушку, чтобы провести с ней ночь. После соития девушка ушла, а спустя еще некоторое время покупатель (незаконных в России) секс-услуг обнаружил пропажу сумки.

Как рассказал мужчина, в сумке, которая стояла в прихожей на тумбочке, лежала немаленькая сумма денег – 60 тысяч рублей – а также травматический пистолет. Куда ушла девушка, а также как с ней связаться, потерпевший, разумеется, не знает.

Отмечается, что потерпевший и сам в сложных отношениях с российским законодательством – в 2009 году его судили за мошенничество в особо крупном размере.

Видео: из архива