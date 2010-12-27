Бывшая порноактриса рвется в депутаты‍

Во Франции порноактриса подалась в политику

Порнозвезда Эстер Койман (Зара Уайтс) баллотируется во французский парламент. Актриса фильмов для взрослых баллотируется в законодательный орган власти от партии "Независимый экологический альянс".

Сама француженка считает, что такое прошлое не помешает ее политической карьере. При этом она не опровергает свое постыдное прошлое, не скрывает, что в свое время «блистала» в журналах Playboy и Penthouse.





"Я хочу бороться с бедностью и плохим жильем, хочу заставить окружающих осознать страдания животных", – подчеркнула Койман.

Сейчас новоиспеченный политик является матерью двоих детей и занимается активной общественной деятельностью в сфере защиты животных. Напомним, парламентские выборы пройдут в два тура. Первый тур выборов пройдет во Франции 11 июня, а второй этап – наделю спустя, 18 июня.