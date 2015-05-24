Бить жену — чуть "дороже похода в кино", и даже приятнее: акция против закона о побоях

Сегодня, 29 января 2017 года возле торгово-развлекательного центра "Галерея" прошла акция против закона о декриминализации побоев, которую устроила общественная активистка и защитница прав женщин (читайте как феминистка) Леда Гарина

Сегодня днём, 29 января 2017 года в Петербурге, неподалёку от ТРК "Галерея" сотрудники правоохранительных органов задержали организатора акции против закона о декриминализации побоев.

Им оказалась никто иная как Леда Гарина, известная в определённых кругах общественная активистка. Леда оказалась в полицейском участке сегодня же, спустя некоторое время после начала театрализованной акции протеста, посвящённой закону о декриминализации, которую всё-таки участники успели "отыграть". В участке Гариной оформили административный протокол за самоуправство.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, для проведения акции в центре Петербурга организаторам понадобилось установить некое ограждение, которое мешало прохожим. Это и стало причиной задержания. По статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство) за такое правонарушение полагается штраф от 100 до 300 рублей.

Напомним, что накануне Госдума Российской Федерации приняла любопытный закон, исключающий из Уголовного кодекса "побои в отношении близких людей". Эта инициатива широко обсуждалась общественностью и стала поводом для проведения акции в Петербурге.

Правительство "встало в позу" и за последние несколько дней уже пресекало всевозможные иронические жесты со стороны общественности и СМИ. Так, например, на днях информационному порталу Life.ru был вынесен выговор за небольшой ироничный "видео-урок" о том, как правильно бить домочадцев под названием "Бьёт, значит любит".





Фото: Twitter, Давид Френкель Фото: Twitter, Давид Френкель

Видео: Оксана Замойская