Ученые из США впервые оживили эмбрион рыбы-зебры после разморозки.
Ранее существовала только гипотеза, теперь же ученые вывели новый способ сохранения вымирающих видов животных, а также придумали новые методы борьбы с бесплодием.
Биологи утверждают, что уже сейчас можно создавать хранилище из редких рыб, а также птиц, рептилий и земноводных.
Стоит сказать, что специалисты на протяжении 60 лет пытались добиться таких результатов.
Новая технология разморозки и заморозки эмбрионов предусматривает замораживание мальков посредством жидкого азота.
Также ученые создали луч из наночастиц, нагревающийся до сверхвысоких температур с помощью излучения. Наночастицы поглощают излучение и размеренно, не разрушая поверхность размораживают эмбрион.
Сообщается, что в ходе эксперимента из эмбрионов выросли обычные мальки, способные свободно передвигаться.
Текст: Анастасия Рочева
Видео: YouTube/American Chemical Society
Биологи из США оживили эмбриона рыбы-зебры после заморозки
Ученым из США впервые удалось оживить после разморозки эмбрион рыбы-зебры.
Ученые из США впервые оживили эмбрион рыбы-зебры после разморозки.