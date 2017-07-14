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Биологи из США оживили эмбриона рыбы-зебры после заморозки

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Ученым из США впервые удалось оживить после разморозки эмбрион рыбы-зебры.

Ученые из США впервые оживили эмбрион рыбы-зебры после разморозки.

Ранее существовала только гипотеза, теперь же ученые вывели новый способ сохранения вымирающих видов животных, а также придумали новые методы борьбы с бесплодием.

Биологи утверждают, что уже сейчас можно создавать хранилище из редких рыб, а также птиц, рептилий и земноводных.

Стоит сказать, что специалисты на протяжении 60 лет пытались добиться таких результатов.

Новая технология разморозки и заморозки эмбрионов предусматривает замораживание мальков посредством жидкого азота.

Также ученые создали луч из наночастиц, нагревающийся до сверхвысоких температур с помощью излучения. Наночастицы поглощают излучение и размеренно, не разрушая поверхность размораживают эмбрион.

Сообщается, что в ходе эксперимента из эмбрионов выросли обычные мальки, способные свободно передвигаться.

Текст: Анастасия Рочева

Видео: YouTube/American Chemical Society

Теги: биологи разморозили эмбрион , мировые новости , новости науки
Категории: Мировые новости

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