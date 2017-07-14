Биологи из США оживили эмбриона рыбы-зебры после заморозки

Ученым из США впервые удалось оживить после разморозки эмбрион рыбы-зебры.

Ученые из США впервые оживили эмбрион рыбы-зебры после разморозки.



Ранее существовала только гипотеза, теперь же ученые вывели новый способ сохранения вымирающих видов животных, а также придумали новые методы борьбы с бесплодием.



Биологи утверждают, что уже сейчас можно создавать хранилище из редких рыб, а также птиц, рептилий и земноводных.



Стоит сказать, что специалисты на протяжении 60 лет пытались добиться таких результатов.



Новая технология разморозки и заморозки эмбрионов предусматривает замораживание мальков посредством жидкого азота.



Также ученые создали луч из наночастиц, нагревающийся до сверхвысоких температур с помощью излучения. Наночастицы поглощают излучение и размеренно, не разрушая поверхность размораживают эмбрион.



Сообщается, что в ходе эксперимента из эмбрионов выросли обычные мальки, способные свободно передвигаться.



Текст: Анастасия Рочева



Видео: YouTube/American Chemical Society