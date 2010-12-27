Биологи СПбГУ будут спасать отвалы, оценивая состояние микробов в них

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета займутся реабилитацией отвалов, образовавшихся в ходе горных разработок. В поврежденных почвах будут оценивать восстановление микробов.

Биологи СПбГУ начали заниматься проектом "Динамика почвенной биоты в хроносериях посттехногенных ландшафтов: анализ почвенно-экологической эффективности процессов восстановления экосистем". Если упростить, ученые будут оценивать состояние почв в отвалах, возникших в ходе горных разработок.

Специалисты из Северной столицы будут оценивать скорость и эффективность восстановления микробов в отвальных почвах. Ведь вместе с ними на терриконах появляются трава и деревья. Образцы будут брать в четырех природных зонах: тундре, тайге, лесостепи и степи.

Как рассказывает руководитель исследования профессор СПбГУ Евгений Абакумов, на восстановление некультивируемых земель уходит минимум 30 лет. А без применения специальных веществ (биопрепаратов) озеленение отвалов может растянуться на 100 лет. Но для подбора правильных микроорганизмов и растений необходимо иметь данные о составе почвы.

Биологи применяют различные методы, чтобы оценить генетическую информацию всех "жителей" отвалов. Это позволяет определить, сколько групп микроорганизмов присутствует на разных стадиях восстановления почв. Также выявляется, какие функции эти группы выполняют.

Результаты исследования дадут уникальные данные, которые помогут эффективно управлять ресурсами при восстановлении отвальных почв.