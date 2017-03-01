Биохимическая кулинария от Алексея Соколова

Для Алексея Соколова жизнь и работа гармонично сплелись в неделимое целое, а дом и лаборатория стали настоящими синонимами.

У нашего героя день расписан буквально по минутам: с раннего утра — лекции в университете, а после, до позднего вечера, — эксперименты над белком. Больше 15 лет Алексей посвятил исследованию лактоферрина, «противоядию» от неизлечимых болезней Паркинсона и Альцгеймера, поражающих нервную систему.

В свои 33 года Алексей Соколов уже доктор биологических наук, заведующий лабораторией экспериментальной медицины, но мало кто знает, что в детстве он мечтал стать поваром. Мечта осуществилась, но в рамках науки: кулинария как и биохимия имеет дело с белками, углеводами, жирами. И та, и другая стезя предполагают чистую посуду, достаточно качественные исходные продукты, четкое соблюдение рецепта.

Не зря существует поговорка, что «хороший биохимик должен быть хорошим поваром». По-другому быть не может, и наш герой доказал это на практике, познакомив зрителя с внутренней кухней лаборатории и приготовив с аспиранткой из Пудуанского университета пасту по итальянскому рецепту.