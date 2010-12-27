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Билеты на концерт Ольги Бузовой продаются в кредит
Сегодня, 14:33
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lesjasap
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Билеты на концерт Ольги Бузовой продаются в кредит

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Популярная российская телеведущая выступит в ноябре с первой сольной программой. Билеты на концерты практически распроданы.

Несмотря на то, что первые сольные концерты певицы пройдут только осенью, билетов практически не осталось. Ольга Бузова начала заниматься вокалом после развода с мужем в декабре 2016 года, но уже, вопреки хейтерам, ей удалось заполнить клубные столичные площадки.

Приобрести ВИП-проходки уже невозможно. В танцевальном партнере в Москве осталось чуть меньше 300 мест. Самые дорогие билеты в ложи обойдутся москвичам в 10 тысяч рублей, петербуржцам - в три тысячи. На одном из сайтов есть возможность купить билет в рассрочку. Процентная ставка составит 0,2% за каждый день. Стоит заметить, что такая практика не нова и данная услуга распространяется и на выступления других знаменитостей. 
 
Напомним, что апрельский трек Бузовой “Люди не верили” долгое время занимал первое место в российском ITunes, обогнав по скачиваниям даже “Грибов” с их песней “Тает лед”. Выход музыкального альбома певицы ожидается к сентябрю 2017 года.
 
Фото: Instagram/buzova86
 
Теги: бузова , концерт , музыка
Категории: Музыка Новости шоу-бизнеса Лента новостей

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