Билеты на концерт Ольги Бузовой продаются в кредит

Популярная российская телеведущая выступит в ноябре с первой сольной программой. Билеты на концерты практически распроданы.

Несмотря на то, что первые сольные концерты певицы пройдут только осенью, билетов практически не осталось. Ольга Бузова начала заниматься вокалом после развода с мужем в декабре 2016 года, но уже, вопреки хейтерам, ей удалось заполнить клубные столичные площадки.

Приобрести ВИП-проходки уже невозможно. В танцевальном партнере в Москве осталось чуть меньше 300 мест. Самые дорогие билеты в ложи обойдутся москвичам в 10 тысяч рублей, петербуржцам - в три тысячи. На одном из сайтов есть возможность купить билет в рассрочку. Процентная ставка составит 0,2% за каждый день. Стоит заметить, что такая практика не нова и данная услуга распространяется и на выступления других знаменитостей.

Напомним, что апрельский трек Бузовой “Люди не верили” долгое время занимал первое место в российском ITunes, обогнав по скачиваниям даже “Грибов” с их песней “Тает лед”. Выход музыкального альбома певицы ожидается к сентябрю 2017 года.

Фото: Instagram/buzova86