Ограниченная серия "Подорожника" к Кубку конфедераций появится в кассах метро

В день открытия Кубка конфедераций 2017 в кассах метро снова поступят в продажу ограниченную серию «Подорожника» с символикой турнира.

В субботу, 17 июня, в кассах метро снова появится "Подорожник" ограниченной серии. Электронный проездной с символикой Кубка конфедераций в честь старта турнира можно будет купить на некоторых станциях.

Дополнительная партия с необычным дизайном не отличается по функциональной составляющей от обычного "Подорожника". На карту можно будет записать любой вид электронного проездного. Но кроме того это будет неплохой сувенир с Кубка конфедераций ФИФА.

Специальную карту можно приобрести в кассах на 23 станциях метро: "Адмиралтейская", "Академическая", "Василеостровская", "Выборгская", "Гостиный Двор", "Звенигородская", "Крестовский остров», "Ладожская", "Ленинский проспект" (1-й вестибюль), "Маяковская", "Московская" (2-йвестибюль), "Невский проспект", "Петроградская", "Площадь Восстания", "Проспект Большевиков", "Проспект Просвещения", "Пушкинская", "Садовая", "Сенная", "Спасская", "Спортивная", "Технологический институт", "Чкаловская".

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"