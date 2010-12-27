Милого бигля из Австралии задержали в "Пулково" из-за прививки

Ветеринары Россельхознадзора не пропустили в аэропорту Северной столицы собаку из Австралии. Бигля задержали, так как у его не было актуальной прививки от бешенства.

Очередной милый пассажир не смог спокойно пройти строгий контроль "Грузового терминала Пулково". Сотрудники Управления Россельхознадзора по Петербурге и Ленобласти задержали милого бигля. Пес прилетел в Северную столицу из Австралии.

Оказалось, что у собаки не все в порядке с прививками. Последний раз от бешенства бигля прививали в 2015 году. Это соответствует ветеринарным правилам Австралии, но не подходит под требования для ввоза животных в Евразийский экономический союз.

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга попросило за собачку, и владельцам собаки выдали разрешение на ввоз собаки. Однако теперь бигль находится под пристальным надзором Санкт-Петербургской городской станции по борьбе с болезнями животных. А в августе 2017 года псу поставят новую прививку от бешенства.