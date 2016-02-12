10 февраля сцена Ледового дворца соберёт самое большое количество звезд нового 2017 года.

Праздник музыки и любви придет в Петербург уже через считанные дни в девятый раз. Самая большая сцена города будет на протяжении всего вечера встречать топовых исполнителей с их хитами.

Big Love Show – это ежегодный масштабный проект Love Radio, и посвящается он, конечно же, самому масштабному и искреннему чувству – любви. Лучшие режиссеры какждый год создают этот праздник для всех влюбленных в музыку и друг друга так, чтобы все зрители ощутили высшую точку позитивных эмоций. Для вас – 4 часа драйва, невероятных декораций, любимых исполнителей, трогательных слов и наивысшая концентрация чувств перед Днем всех влюбленных.