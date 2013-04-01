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Безумная погоня на BMW закончилась гибелью водителя и травмами семи человек

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"БМВ" врезался в столб после того как уходил от погони

Под утро воскресенья, 25 декабря 2016 года, в Кировском районе Петербурга произошла авария со смертельным исходом. По сообщениям очевидцев, водитель BMW уходил от полицейской погони и впечатался в столб. В результате водитель погиб.

По некоторым данным, в BMW было пять человек не считая водителя. Двое получили травмы средней степения тяжести. Еще троих госпитализировали с места аварии (перекрестка Маршала Говорова и Новостроек) в тяжелом состоянии.

Известно, что БМВ столкнулся со "Шкодой". Во второй легковушке пострадали два человека, которым медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Сообщаются некоторые подробности произошедшего, которые, однако, не нашли реального подтверждения. Свидетели в сообществе spb_today рассказали, что в БМВ было битком пассажиров, всем им – от 18 до 22 лет.

Видео, фото: spb_today

Теги: авария , авария петербург , дтп , маршала говорова , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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