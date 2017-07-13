Как сообщает "Конкретно.ру", в Невском районе Петербурга в гостинице "Альтернатива" был найден труп гражданина Украины.
Тело 37-летнего жителя Луганской области обнаружил его земляк 12 июля около девяти вечера. Внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не было найдено.
Тело направлено в морг для установления причины смерти. По данному факту проводится проверка.
Сегодня, 10:15
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Труп украинца нашли в петербургском хостеле
В Невском районе в хостеле был найден труп украинца. Причина его смерти устанавливается.
Как сообщает "Конкретно.ру", в Невском районе Петербурга в гостинице "Альтернатива" был найден труп гражданина Украины.