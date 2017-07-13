Труп украинца нашли в петербургском хостеле

В Невском районе в хостеле был найден труп украинца. Причина его смерти устанавливается.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Невском районе Петербурга в гостинице "Альтернатива" был найден труп гражданина Украины.



Тело 37-летнего жителя Луганской области обнаружил его земляк 12 июля около девяти вечера. Внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не было найдено.



Тело направлено в морг для установления причины смерти. По данному факту проводится проверка.