Беспредел в аэропорту Южно - Сахалинска попал на видео: женщины со слезами умоляли дать поесть их детям

Из-за сильного снегопада в Южно - Сахалинском аэропорту были задержаны авиарейсы - возмущающиеся мужчины, оголодавшие дети, ревущие женщины попали на кадры видео

Сильный снегопад обрушился на Сахалин в ночь на 15 января. Из-за разбушевавшейся стихии были отменены и задержаны авиарейсы.

На представленном видео можно увидеть людей, которые прошли регистрацию на свой рейс и находятся в зале ожидания. Пассажиры провели в здании аэропорта практически целый день. В момент, когда делалась видеозапись, люди находились в этом помещении уже 6 часов. Пассажирам не было предоставлено ни горячее, ни вообще какое - либо питание. Все, что выдали ожидающим, это несколько бутылок напитков и пластиковые стаканчики.

Купить самим еду и напитки хотя бы для своих детей у пассажиров не было возможности, так как регистрация уже была пройдена, и они не могли покинуть зал ожидания. На видео мужчины пытались добиться "правды". А одна из женщин,с маленькой девочкой на руках, со слезами на глазах просила работников аэропорта купить ребенку "хоть что-нибудь поесть".

Один из пассажиров снял видео на камеру телефона с комментариями и опубликовал в интернете.

Видео: YouTube/Nazim 009