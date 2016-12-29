Москва: Беспредел водителя на Кио Рио попал на видео

В интернете очевидец опубликовал видео, как иномарка наезжает на бабушку с тележкой

Данный инцидент произошел в Москве на улице Дубнинской 17 января.

Очевидец данного происшествия опубликовал видео с видеорегистратора своего автомобиля. Судя по дате на регистраторе, все произошло 17 января в 12.30. Автомобиль "Киа Рио" поворачивал с дороги в двор жилых домов. Встречным автомобилям из-за припаркованных автомобилей было тяжело разъехаться. И водитель не придумал ничего лучшего, как наехать на старушку с тележкой. Он буквально напирал на нее, вытесняя с проезжей части.

Мужчина, опубликовавший видеоролик, попытался вразумить обнаглевшего водителя. На что получил грубые ответы: - "Тебе что заняться больше нечем?". И пытался доказать свою правоту: - "Я здесь живу", "Здесь нет перехода".

В комментариях под размещенным видео нет предела возмущению поступком водителя "Кио".

Видео: YouTube/Роман Свободный