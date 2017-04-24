На "оранжевой" ветке метро Петербурга тестируют бесплатный Wi-Fi

Специалисты начали тестировать бесплатный беспроводной интернет на четвертой линии петербургской подземки. На всех станциях ветки установлено специальное оборудование.

В понедельник, 24 апреля, на одной из веток петербургского метрополитена начался тест системы бесплатного доступа в Интернет. Сегодня проверку будут проходить шкафы с оборудованием Wi-Fi на восьми станциях "оранжевой" ветки.

Пассажиры четвертой линии метрополитена могут уже сейчас воспользоваться беспроводным доступом в интернет. На всех станциях "оранжевой" ветки установили специальные телекоммутационные шкафы.

Параллельно идет установка оборудования Wi-Fi на "фиолетовой" ветке. Согласно плану, беспроводной интернет появится на всех линия метрополитена уже к началу следующего года.

Беспроводной интернет в петербургском метрополитене - это давняя мечта всех горожан. Поэтому появление оборудования на станциях воспринимают с радостью. Ранее Piter.tv сообщал, что на "Комендантском" уже установили телекоммуникационный шкаф. А в марте стало известно, что первый шкаф с Wi-Fi установили на станции "Улица Дыбенко".