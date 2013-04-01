"Лыжные стрелы" начнут возить любителей активного отдыха уже 8 января

Первые бесплатные электрички до снежных трасс в поселках Орехово и Шапки начнут ездить с первого воскресенья 2017 года.

Спорткомитет сообщил расписание специальных электричек до лыжных трасс. "Лыжные стрелы" будут стартовать с Московского и Финляндского вокзалов. Конечными точками, как и в прошлом году станут поселки Орехово и Шапки.

Бесплатные билеты на электропоезда до снежных трасс можно получить в отделах физической культуры в районных администрациях. В зависимости от погоды в области будет меняться формат выезда. Лыжная прогулка на снежную погоду, и пешеходная на случай теплой и сухой погоды.

Первые электрички отправятся 8 января. Затем будут ездить 15, 21 и 29 января, 4 12, 18 и 26 февраля. А также 4 и 12 марта.

А вот в Сочи лыжный сезон давно в самом разгаре. Недавно туристы сняли на видео медвежье семейство на горнолыжном склоне Красной Поляны. На видео попала мама-медведь с двумя медвежатами.