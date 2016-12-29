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Бесплатные билеты на шоу "Первый посетитель" стадиона "Зенит-Арена" начнут выдавать уже сегодня

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Посетить "Санкт-Петербург Арену" на Крестовском 11 февраля смогут порядка 10 тыс. чел. В 15:00 3 февраля состоится регистрация входных билетов на бесплатное тестовое мероприятие.

Уже сегодня, 3 февраля, каждый желающий может получить бесплатный входной билет на шоу "Первый посетитель", которое состоится через восемь дней на "Зенит-Арене". Посетить мероприятие смогут первые 10 тыс. человек, зарегистрировавшихся на сайте.

Коррдинаторы просят обратить особое внимание на то, что все бесплатно и проходит в рамках теста. Зрители смогут насладиться увлекательным мотошоу, сфотографироваться на фоне игроков "Зенита" и отрепетировать кричалки. Однако помните, что детей до 16 лет без сопровождения взрослых на трибуны пропустить не смогут.  Узнать дополнительную информацию о правилах поведения и требованиях организаторов можно в официальной группе вконтакте. 

Стоит отметить, что из-за проведения шоу будет ограничено транспортное передвижение. Следите за новостями. 

Ранее мы сообщали, что билеты на Кубок Конфедерации 2017 уже в продаже.

Видео: youtube, CЭМ ГРЭМ

Фотографии: группа вконтакте "spb_arena17"

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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