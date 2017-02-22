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Беременная школьница сбежала из больницы, куда её привезли на скорой

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Девятиклассницу госпитализировали с диагнозом "угрожающий аборт при беременности раннего срока"

В Петербурге госпитализированная с угрозой выкидыша на раннем сроке беременности девушка-подросток сбежала из больницы в неизвестном направлении.

Как сообщается, 15-летнюю девочку госпитализировали в Пятую детскую горбольницу вечером воскресенья. А ранним утром среды, 22 февраля 2017 года девушка-подросток сбежала из больницы, несмотря на угрозу здоровью. По предварительным данным, беременная девочка рисковала потерять ребенка.

Известно, что  школьница состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних, она и раньше неоднократно уходила из дома.

Видео: архив  

Теги: госпитализировали школьницу , петербург , подростковая беременность
Категории: Новости СПб Происшествия

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