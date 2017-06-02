В Петербурге беременная женщина наглоталась таблеток и запила их алкоголем

В больницу Петербурга попала беременная женщина с острым отравлением феназепамом. От пациентки также пахло алкоголем.

Весьма загадочная пациентка попала в НИИ скорой помощи в четверг, 1 июня, около одиннадцати вечера. 36-летнюю женщину забрали из квартиры в доме на 9-ой Советской. Врачи диагностировали острое отравление. Предположительно, женщина съела слишком много таблеток феназепама. Кроме того, доктора отметили, что от нее сильно пахнет алкоголем. А пальцы левой кисти покрыты порезами.

Врачи оказывали помощь пострадавшей, но тут открылось еще несколько интересных фактов. Оказалось, что она на 13-й неделе беременности. Также оказалось, что пациента находится в федеральном розыске. Ее родные не могли с ней связаться с 2012 года. Инициатором розыска были сотрудники полиции Псковской области.

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