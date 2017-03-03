Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Музыка
Сегодня, 14:57
0
Ustsova
324
Код вставки плеера

Беременная экс-солистка ВИА Гры удивила фанатов трогательным видео

0
 
 

Седокова опубликовала в сети ролик, на котором младшая дочь певицы гладит ее по животу и рассказывает, что скоро в их семье ожидается прибавление.

Несколько часов назад известная украинская певица поделилась с поклонниками умилительным видео. На кадрах Анна Седокова вместе со своей младшей дочерью Моникой. Девочка гладит любимую беременную маму по животу и рассказывает, что скоро у них появится "бейбик". В ближайшем будущем малышка намерена помочь Анне "выручить братика". Певица прокомментировала забавное видео лаконично и просто, с легкой пародией на дочку: "Скоро мы его будим вылупливать. Моя Моника и ее большая любовь". Надо сказать, что за 4 часа видео посмотрели уже более 200 тысяч раз.

Беременная экс-солистка ВИА Гры удивила фанатов трогательным видео

Поклонники рады за Седокову и всячески поддерживают ее:" Здоровья вам, Анна, и много-много счастья!", "Какое милое видео! Удачи вам!". А иногда и делятся своими случаями из жизни: "Когда мы ждали дочку, мой сынок, которому было 3,5 года, тоже говорил: "Когда она уже вылупится?".

Беременная экс-солистка ВИА Гры удивила фанатов трогательным видео

Популярная певица в положении третий раз. Из-за первой своей беременности она покинула группу ВИА Гра, а после занялась сольной карьерой.

Беременная экс-солистка ВИА Гры удивила фанатов трогательным видео

Видео и фотографии: инстаграм певицы

Теги: анна седокова instagram , анна седокова instagram видео , беременная анна седокова , новости шоу бизнеса , новости шоу бизнеса россии , появилось видео
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса Музыка

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5