Бенефис Глеба Матвейчука

Самый яркий участник шоу "Точь в точь" исполнит свои лучшие и всеми любимые хиты и авторские песни 16 февраля в БКЗ "Октябрьский".

Певец, актер и композитор в этот раз выступит на питерской сцене под слоганом "Самое главное - найти настоящую любовь, жить настоящими эмоциями, чувствами и быть тем, кем сделала тебя природа».

Глеб Матвейчук успешно совмещает работу в театре с концертными выступлениями, различными шоу, мюзиклами, рок – операми, а также, пишет собственные песни, музыку для фильмов и постановок. Его композиции звучат в кинокартинах «Про любоff», «Ярослав. Тысячу лет назад», «Адмиралъ», «Чкалов» и многих других.

Этот многогранный артист, победитель шоу "Две звезды" и участник таких проектов, как «Русские теноры», «Голос», «Живой звук», «Точь в точь», в музыке является ярким представителем рок-культуры. И на сцене Октябрьского страсть Глеба к сцене, интересная манера исполнения и живой звук – сделают вечер незабываемым.