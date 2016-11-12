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Бенефис Глеба Матвейчука

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Самый яркий участник шоу "Точь в точь" исполнит свои лучшие и всеми любимые хиты и авторские песни 16 февраля в БКЗ "Октябрьский".

Певец, актер и композитор в этот раз выступит на питерской сцене под слоганом "Самое главное - найти настоящую любовь,  жить настоящими эмоциями, чувствами и быть тем, кем сделала тебя природа».

Глеб Матвейчук успешно совмещает работу в театре с концертными выступлениями, различными шоу, мюзиклами, рок – операми, а также, пишет собственные песни, музыку для фильмов и постановок. Его композиции звучат в кинокартинах «Про любоff», «Ярослав. Тысячу лет назад», «Адмиралъ», «Чкалов» и многих других.

Этот многогранный артист, победитель шоу "Две звезды" и участник таких  проектов, как «Русские теноры», «Голос», «Живой звук», «Точь в точь», в музыке является ярким представителем рок-культуры. И на сцене Октябрьского страсть Глеба к сцене, интересная манера исполнения и живой звук – сделают вечер незабываемым.

Теги: бкз , глеб матвейчук , голос , две звезды , живой звук , октябрьский , про любоff , русские теноры , точь в точь
Категории: куда сходить в петербурге Концерты

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