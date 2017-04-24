Бен Уитли снял "пародию" на "Омерзительную восьмерку"

При поддержке kinoafisha.info в Петербурге провели закрытый пресс показ любопытного фильма "Перестрелка", каким вышло это новое "криминальное кино" - читайте в нашей рецензии.

Кинокартина Бена Уитли "Перестрелка" начинается с того, что перед зрителем предстает кучка не особо умных бандитов, между которыми должна произойти сделка. Каждая сторона пытается обмануть партнеров по бизнесу, забрав себе и деньги, и оружие. Казалось бы, стандартная процедура. Однако, все идет не так как надо: продавцы привезли совсем не те винтовки, а между членами банды и вовсе завязывается ссора. На старом складе, где и происходил обмен, начинается настоящая кровавая бойня, которая заставляет героев напрочь забыть о бизнесе.

Концепция фильма подозрительно напоминает картину Квентина Тарантино " Омерзительная восьмерка": одно место действия, неожиданное появление стрелков в закрытом помещении, единственная женщина в бандитской компании. В отличии от фильма Тарантино, "Перестрелка" не может похвастаться интересным сюжетом и раскрытием персонажей. За полтора часа фильма мы видим лишь пальбу кучки бандитов без малейшего намека на историю героев.

Стоит отметить, что изначально, картина заявлялась как криминальная драма, но зритель видит в ней больше комедию, нежели триллер. Даже самые, казалось бы, грустные и тяжелые моменты воспринимаются легко, а иногда даже заставляют посмеяться. Может это был сюрприз от создателей? Если это действительно так, то он удался, ведь почти каждая шутка в картине пробивает на положительные эмоции. Персонажи тоже смотрятся весьма комично: при перестрелке они заигрывают друг с другом, шутят, а кто-то даже успевает покурить.

Актерская игра безусловно порадовала, но особенно порадовали Арми Хаммер и Шарлто Копли. Они не просто пропустили образы героев через себя, а оставили приятное послевкусие в душе зрителя.

Фото и видео: киноафиша.инфо

Софья Третьякова