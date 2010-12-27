США сохранят санкции против России

Белый дом заявил об отсутствии планов снять санкции с России

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена отменять антироссийские санкции. Об этом сообщила помощник пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс. Она также подчеркнула, что режим экономических санкций — лучший «инструмент по принуждению России выполнять свои обязательства».

«Администрация привержена сохранению существующих санкций против России. Мы сохраним их, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине», — подчеркнула она.

Напомним, ранее стало известно о том, что Сенат США планирует продлить санкции в отношении Российской Федерации.



