"Белые ночи 2017": Scorpions, Земляне, Ани Лорак и Джейсон Деруло на одной сцене

В БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге прошел большой международный фестиваль "Белые ночи".

Уже 25 лет подряд фестиваль на своей сцене собирает самых известных мировых артистов, а также тех, кому только предстоит построить свою музыкальную карьеру: конкурсантов из самых разных уголков планеты.

В этом году, в течение трех дней участники конкурсной программы из 13 стран соревновались за титул лучших из лучших, исполняя собственные песни и каверы на знаменитые хиты, а профессиональное жюри оценивало не только их вокальные данные, но и артистизм.

Продюсерам и директорам музыкальных кампаний, которые и судили участников, пришлось непросто, но заветное первое место заслуженно получил исполнитель из Индонезии, второе - забрала тайская участница, а третье место поделили Израиль и Греция.

Не обошлось и без приза зрительских симпатий, его завоевала группа «Русские». В награду победителям, остальным участникам и гостям фестиваля на сцене "Белых ночей" выступили такие звезды, как Scorpions, Земляне, Ани Лорак, На-На, Джейсон Деруло и многие-многие другие.

Юбилейный по счету фестиваль оказался непривередливым к разным музыкальным стилям, и его участником могли стать любые популярные в интернете исполнители. И только на сцене "Белых ночей" Петербург смог увидеть столько звезд поистине мирового масштаба.

Участники группы "Земляне" Руслан Щукин и Анатолий Шендеров рассказали Piter.TV, как изменяется этот международный конкурс с течением времени:

"Мы были на фестивале уже раза 2 или 3, и впечатления действительно потрясающие. С каждым годом сюда приезжают все более и более потрясающие артисты из разных уголков нашей планеты, и это действительно удивляет. Все очень талантливые, очень профессиональные. Здесь очень здоровая и профессиональная конкуренция, это действительно приятно. Грандиозное шоу, в котором для нас честь просто поучаствовать, и, мы думаем, для каждого артиста, который выходит на эту сцену, это так. Я имею в виду не конкурсантов, а людей, которые приезжают сюда из Москвы, многие артисты из нашей страны и другие мировые звезды получают здесь прекрасные эмоции".

Надо добавить, что к дружеской атмосфере располагали не только номера выступающих, но и шутки от пары прекрасных ведущих: Алексея Воробьева и Елены Север.

Видео: Piter.tv

Арина Мифтахутдинова, Дарья Молчанова