Белгород: 2х летняя девочка ушла из садика в футболке и шлепках

Из-за невнимательности работников детского сада малышка ушла в минусовую температуру раздетой из садика домой

Данный инцидент произошел 11 января в селе Владимировка Ивнянского района Белгородской области.

2 летнюю девочку в футболке, штанах и шлепках увидели на улице соседские дети. 7 летняя девочка накинула на малышку свою курточку. Дети привели ее домой и отдали матери. В этот день на улице стояла минусовая температура.

Как выяснилось позднее, воспитатель детского сада после тихого часа была занята с другими детьми и не заметила пропажу одной из воспитанниц. Впрочем родители не имеют претензий ни к воспитателю, ни к детскому саду. Объясняя такой факт, что их ребенок гиперактивный. Родители не намерены подавать какие-либо иски или жалобы, тем более, что этот садик единственный в их родном селе.