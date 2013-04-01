Башкирия: смертельное ДТП устроила девушка без прав

Разбились насмерть три человека

Сегодня ночью, 20 декабря, в районе села Красная Горка на трассе Уфа - Иглино - Павловка в Нуримановском районе Башкирии произошла смертельная авария.

18 летняя девушка без водительских прав, разрешающих управление транспортным средством, находилась за рулем автомобиля Форд Фокус. На одном из опасных поворотов девушка не справилась с управлением, и машина вылетела на огромной скорости в кювет, где врезалась в хозяйственную постройку.

От мощного удара водитель и два пассажира, 27 летний хозяин авто и 28 летний мужчина, от полученных травм скончались на месте.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: Piter.TV