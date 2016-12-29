Башкирия: озверевшая женщина с ножом напала на салон красоты

В социальных сетях опубликовали видеоролик с камеры видеонаблюдения одного из салонов красоты Кумертау, на котором неадекватная женщина набрасывается с ножом на сотрудницу и крушит все вокруг

В социальной сети ВКонтакте в сообществе "Черный список Кумертау" опубликовали видеозапись с камеры видеонаблюдения салона красоты "Шанталь".

Данный ролик запечатлел инцидент, который произошел 14 января во второй половине дня. В салон красоты зашла женщина в зеленом пуховике и белой пушистой шапке. В руках у нее пара пакетов и красная женская сумка. Женщина сначала спокойно разговаривает с администратором заведения, но в какой-то момент достает из сумки огромный нож, скорее всего кухонный, и бросается на сотрудницу. Девушке удается убежать. Затем женщина начинает пинать ногами стулья, а руками и ножом крушить все, что попадается на ее пути.

Остановил обезумевшую клиентку проходящий мимо салона по торговому центру мужчина. Он схватил женщину и вывел из парикмахерской. Что происходило дальше осталось за кадрами видео.

По словам очевидцев и работников данного салона красоты, женщина уже приходила к ним неоднократно и постоянно скандалила, а несколькими днями ранее обещала всех перерезать. Так же в комментариях к видео отмечают, что женщина скандалила не только в этом салоне, но и в других местах, но нож выхватила впервые.

Данное дело взято под контроль МВД, которое изучает данное видео и выясняет все обстоятельства данного происшествия.

Видео: ВК, Черный список Кумертау