Башкирия: неравнодушные очевидцы спасли падающего с балкона мужчину

Мужчину, который сорвался с балкона 3его этажа, поймали на покрывало неравнодушие прохожие и соседи

Данное видео из Башкирского города Стерлитамак опубликовали в интернете 2 февраля. Когда точно произошел этот инцидент неизвестно.

На кадрах ролика, который снимали из окна дома напротив, видно, что мужчина висит снаружи балконов на высоте третьего этажа. Кто-то с балкона пытается его удержать. Но сил мужчине подняться обратно на балкон явно не хватает, и он вот-вот сорвется вниз.

Прохожие и соседи, которые проходили мимо не растерялись. Женщина сбегала домой и вынесла покрывало, которое и расправили под падающим мужчиной. Тогда падающий и упал на это покрывало. Хоть спасители и не смогли его удержать, но все же это сильно смягчило удар от падения с высоты.

Мужчина остался жив. Насколько он травмирован после падения, и каковы причины, почему мужчина оказался за балконом, осталось за кадром.

Видео: YouTube/Алексей Хлебин