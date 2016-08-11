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Барсукову выплатят 15 тысяч евро за плохое лечение в СИЗО
Сегодня, 15:05
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TretyakovaS
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Барсукову выплатят 15 тысяч евро за плохое лечение в СИЗО

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6 июня Европейский суд по правам человека присудил 15 тысяч евро петербургскому бизнесмену Владимиру Барсукову за то, что тот не получил эффективную медицинскую помощь в следственном изоляторе.

 Жалобы, поступавшие от Барсукова ранее, были отклонены. Преображенский суд Москвы пришел к выводу, что обвиняемому не отказывали в предоставлении соответствующих услуг и он не был лишен необходимых лекарств.

Адвокат обвиняемого Константин Кузьминых предоставил заключение уролога, лечившего бизнесмена до ареста. Он свидетельствовал о недостаточности оказываемой находящемуся в заключении пациенту медицинской помощи. Эксперты, которые проводили исследование, единодушно пришли к выводу, что проблемы пациента не были должным образом рассмотрены тюремными властями.

Владимир Барсуков обратился в Европейский суд по правам человека, оценив ущерб здоровью в в 100 тысяч евро. Страсбургский суд скептически оценил выводы российских коллег, а представители Минюста РФ не смогли опровергнуть утверждения экспертов или даже дать какие-либо содержательные комментарии к ним. Помимо этого, европейские судьи полагают, что обвиняемый был лишен эффективного внутреннего средства правовой защиты – возможности объективного рассмотрения его жалоб на отсутствие адекватной медицинской помощи в местах лишения свободы. Признав бизнесмена потерпевшим, ЕСПЧ обязал Россию выплатить осужденному в качестве компенсации морального вреда 15 тысяч евро.

Напоминаем, что Владимир Барсуков был признан виновным судом присяжных в организации покушения на коммерсанта Васильева в 2006 году. Бизнесмен был задержан в 2007 году. При поступлении в следственный изолятор «Матросская тишина» у него наблюдалось более десятка заболеваний, требующих ежедневного приема лекарств и периодического стационарного обследования.

Теги: владимир барсуков , матросская тишина
Категории: Новости СПб

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