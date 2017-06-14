Банду школьников поймали за кражи в Ленобласти

Самым младшим в компании подростков-домушников был второклассник

СМИ распространили сообщение о том, что утром в среду, 14 июня 2017 года, в Ленобласти была раскрыта и задержана "банда" школьников-грабителей.

Как стало известно, подростков, которые обворовывали частные дома в поселке Глажево, искали с середины марта. В общей сложности дети ограбили три частных дома, а их добыча составила около двадцати тысяч рублей.

Правоохранители провели расследование и поймали учеников 2, 5, 7 и 6 классов. На школьников, чей возраст позволяет уголовное преследование, завели уголовные дела.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив