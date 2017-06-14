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Банду школьников поймали за кражи в Ленобласти

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Самым младшим в компании подростков-домушников был второклассник

СМИ распространили сообщение о том, что утром в среду, 14 июня 2017 года, в Ленобласти была раскрыта и задержана "банда" школьников-грабителей. 

Как стало известно, подростков, которые обворовывали частные дома в поселке Глажево, искали с середины марта. В общей сложности дети ограбили три частных дома, а их добыча составила около двадцати тысяч рублей. 

Правоохранители провели расследование и поймали учеников 2, 5, 7 и 6 классов. На школьников, чей возраст позволяет уголовное преследование, завели уголовные дела.

Обстоятельства происшествия выясняются.
 
Видео: архив
Теги: глажево , квартирная кража , кража , ленобласть , несовершеннолетние воры , ограбление
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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