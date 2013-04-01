Банда с девушкой во главе ограбила таксиста и запихала его в багажник

Мужчину бросили запертым в багажнике в Мурино

В Петербурге банда грабителей, совтоящая из двоих мужчин и одной девушки, ограбила таксиста, заперла его в багажнике и бросила замерзать в Мурино.

Как стало известно, инцидент произошел еще накануне, около двух часов ночи среды, 21 декабря. Трое молодых людей под видом пассажиров поймали такси и попросили отвезти их в Мурино. Двое мужчин и молодая девушка некоторое время ехали на пассажирских сиденьях спокойно, однако потом один из мужчин принялся угрожать таксисту ножом (или похожим на него предметом).

Выяснять, нож это или что-нибудь другое, у таксиста по понятным причинам желания не возникло. Он беспрекословно подчинился требованиям грабителей и отдал им все ценное, что у него было: смартфон, теплую куртку и две тысячи рублей наличными.

После этого грабители заперли мужчину в багажнике собственного авто и скрылись. Как таксисту удалось выбраться из плена, не уточняется, однако известно, что в полицию заявление об ограблении он принес сам.

Видео: архив