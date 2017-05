18 мая в ЛенДоке пройдет концерт бэнда из Петербурга, находящие свою музыку где-то на стыке классики и джаза.

Где проходит тонкая грань между жанровым разнообразием музыки? В чем различие между механическим воспроизведением нот и музыкой, которая заставляет сопереживать ей? Стараясь найти ответы на свои вопросы, Banda Classicoff - бэнд из Петербурга, состоящий из истинных ценителей прекрасного, стал исполнять музыку на стыке классики и джаза.

Благодаря виртуозному пианисту Александру Маслову, который уже покорил академический мир России и Европы, классическая музыка перерождается и обретает новые формы звучания в джазовой обработке. В состав коллектива входят небезызвестные музыканты Петербурга: Павел Чижик, Михаил Минеев, Григорий Александров и Иван Мясников.

Отдельного внимания заслуживает чарующий бархатистый бас, который с первых секунд заставляет трепетать сердца женщин и мужчин всех возрастов, Лев Эльгардт - солист Академии молодых оперных певцовМариинского театра и один из основателей Банды. Приглашаем погрузиться в атмосферу вечера уникальной музыки, где Вы услышите джазовые обработки балета "Щелкунчик", оперы "Князь Игорь", Подмосковное либертанго, What a wonderful world, Putting on the Ritz и другие композиции. Уникальный тембр солиста, авторские обработки пианиста, харизма музыкантов, площадка в самом сердце Петербурга - все указывает на то, что в этот вечер не останется равнодушных.

Цена билета: от 600 до 1500 руб.

Начало в 19:30

6 +